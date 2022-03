Sono 12 i bambini ucraini ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù

A Civitavecchia una donna ucraina è giunta alla 38° settimana di gravidanza ed è stata presa in cura presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo

Sono 12 ad oggi i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù provenienti dall’Ucraina, a cui si aggiungono altri 2 bambini visitati e già dimessi. I piccoli pazienti, con diverse patologie, hanno raggiunto in questi giorni con mezzi propri la città di Roma, aiutati spesso da familiari o associazioni, e sono stati presi in cura dal Sistema sanitario regionale. Il più piccolo ha quasi 2 mesi, il più grande 15 anni di età. A Civitavecchia una donna ucraina è giunta alla 38° settimana di gravidanza ed è stata presa in cura presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo.