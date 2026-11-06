“Soldati brasiliani a Civitavecchia nel 1944, il Comune valorizza una pagina poco conosciuta della storia della Liberazione”

Come delegata alle Politiche interculturali, accolgo con grande interesse questa nuova documentazione e ritengo che l’Amministrazione comunale debba lavorare per approfondire e valorizzare il legame tra Civitavecchia e il Brasile.

L’incontro dello scorso settembre al Forte Michelangelo ha già offerto un’occasione per riportare l’attenzione su questa vicenda. I documenti recentemente emersi ci invitano ad andare avanti, attraverso la collaborazione con gli studiosi, le istituzioni brasiliane e le realtà che si occupano di memoria storica, coinvolgendo anche le scuole cittadine.

La storia della Liberazione italiana è stata scritta anche da uomini arrivati da migliaia di chilometri di distanza, che hanno combattuto e sono morti per liberarci dal nazifascismo insieme alle forze partigiane e agli altri reparti alleati. Riconoscere il loro contributo significa restituire alla nostra memoria collettiva nomi e vicende che meritano di essere conosciuti.

Civitavecchia, città di porto e di incontri tra popoli, ha una ragione in più per prendersi cura di questa storia. Mi auguro che si possa arrivare a un’iniziativa pubblica di approfondimento e commemorazione, capace di dare ai pracinhas brasiliani il posto che meritano anche nella memoria della nostra città.

Valentina Di Gennaro

Consigliera comunale di Civitavecchia

Delegata alle Politiche interculturali