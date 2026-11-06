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“Soldati brasiliani a Civitavecchia nel 1944, il Comune valorizza una pagina poco conosciuta della storia della Liberazione”

"La scoperta di documenti che attestano la presenza dei soldati brasiliani a Civitavecchia nel 1944 aggiunge un tassello prezioso alla ricostruzione della storia della nostra città durante la Seconda guerra mondiale", afferma la delegata alle Politiche interculturali Valentina Di Gennaro

Valentina Di Gennaro

Riceviamo e pubblichiamo. La scoperta di documenti che attestano la presenza dei soldati brasiliani a Civitavecchia nel 1944 aggiunge un tassello prezioso alla ricostruzione della storia della nostra città durante la Seconda guerra mondiale.

I pracinhas della Força Expedicionária Brasileira, oltre 25.000 uomini giunti in Italia per combattere il nazifascismo al fianco delle forze alleate, hanno contribuito alla Liberazione del nostro Paese. Una partecipazione ancora troppo poco conosciuta, soprattutto nella memoria pubblica italiana.

Come delegata alle Politiche interculturali, accolgo con grande interesse questa nuova documentazione e ritengo che l’Amministrazione comunale debba lavorare per approfondire e valorizzare il legame tra Civitavecchia e il Brasile.
L’incontro dello scorso settembre al Forte Michelangelo ha già offerto un’occasione per riportare l’attenzione su questa vicenda. I documenti recentemente emersi ci invitano ad andare avanti, attraverso la collaborazione con gli studiosi, le istituzioni brasiliane e le realtà che si occupano di memoria storica, coinvolgendo anche le scuole cittadine.

La storia della Liberazione italiana è stata scritta anche da uomini arrivati da migliaia di chilometri di distanza, che hanno combattuto e sono morti per liberarci dal nazifascismo insieme alle forze partigiane e agli altri reparti alleati. Riconoscere il loro contributo significa restituire alla nostra memoria collettiva nomi e vicende che meritano di essere conosciuti.

Civitavecchia, città di porto e di incontri tra popoli, ha una ragione in più per prendersi cura di questa storia. Mi auguro che si possa arrivare a un’iniziativa pubblica di approfondimento e commemorazione, capace di dare ai pracinhas brasiliani il posto che meritano anche nella memoria della nostra città.

Valentina Di Gennaro
Consigliera comunale di Civitavecchia
Delegata alle Politiche interculturali

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