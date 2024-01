“Soddisfazione e orgoglio per la nascita del circolo di Gioventù Nazionale”

“Accogliamo con soddisfazione e orgoglio la nascita del circolo di Gioventù Nazionale a Tarquinia. Sulla spinta degli ottimi risultati ottenuti dal movimento giovanile nella Tuscia e in tutto il Lazio, l’approdo nel nostro comune non può che regalarci grandi speranze in vista del futuro. Con l’approdo di Gioventù Nazionale a Tarquinia si rafforza la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio, che ora potrà contare anche sull’apporto della partecipazione giovanile. In una fase nella quale a breve sarà definito il futuro politico della città, l’augurio è che anche i ragazzi possano avvicinarsi sempre di più alle attività del partito, facendo valere il loro entusiasmo e portando il proprio fattivo contributo in termini di idee”. Fratelli d’Italia Tarquinia.