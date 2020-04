Soccorsa dai Vvf una donna, con febbre alta, che si infortuna in casa

Alle ore 00.30 di questa notte i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in zona S. Liborio, in via F. Navone, in ausilio al personale sanitario 118 nell’ambito del soccorso di una donna caduta in casa. Poiché la donna aveva anche la febbre, i VVF hanno applicato le procedure operative e di protezione individuale impartite dal Comando, previste per questa tipologia d’intervento, partecipando al soccorso e al trasporto della donna dall’abitazione all’ambulanza.