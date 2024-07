“Smaltimento di rifiuti di Roma a Tvn? Non se ne parla”

"Ad oggi non risulta nulla a riguardo, ne ufficialmente ne ufficiosamente, motivo per il quale non possiamo che confermare quanto abbiamo sempre sostenuto: Nessuna combustione dei rifiuti, di nessun genere, nel territorio di Civitavecchia", afferma Avs Demos