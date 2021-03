Sito per le vaccinazioni, Tedesco: “Individuate alcune soluzioni”

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo per individuare possibili soluzioni logistiche all’esigenza di una vaccinazione estensiva alla popolazione, da effettuarsi secondo le modalità previste da Governo e autorità sanitarie, quando saranno disponibili le dosi per il grosso della popolazione. Vi hanno partecipato il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, il consigliere comunale Carlo Tarantino in rappresentanza della Task Force, il Vicesindaco Manuel Magliani, il consigliere delegato alla Sanità Massimo Boschini e i dottori Roberto Nicolai e Ermanno De Fazi, accompagnati dal consigliere comunale Pasquale Marino, in rappresentanza dei numerosi medici di base che si sono già resi disponibili a effettuare le vaccinazioni.

Le parole. Commenta il Sindaco Tedesco: “Al di là delle misure ancora in atto per limitare il contagio, dobbiamo guardare avanti e in particolare alle iniziative che potranno riaccompagnarci verso la normalità. Tra queste c’è, come indicato dalle autorità sanitarie, la vaccinazione di massa e il Comune intende farsi trovare preparato quando e dove sarà chiamato a fare la sua parte. Per questo abbiamo svolto una serie di sopralluoghi questa mattina, già programmati da alcuni giorni, anche a Fiumaretta. Abbiamo individuato possibili soluzioni che potrebbero rispondere alle esigenze di somministrare velocemente e in sicurezza un alto numero di dosi giornaliere. Le valutazioni del caso, oltre alle indicazioni ricevute dai professionisti che hanno partecipato alle visite e che ringrazio per la disponibilità mostrata, saranno chiaramente concertate assieme alla Asl”.