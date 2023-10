Sit-in sotto al Pincio, Tedesco: “Proficuo incontro con i lavoratori dell’indotto Enel”

Questa mattina, dopo la manifestazione organizzata in piazza Guglielmotti da parte dei sindacati per porre l’attenzione sui problemi dell’indotto della centrale Enel, il sindaco Ernesto Tedesco ha ricevuto al Pincio, in aula Calamatta, una delegazione dei lavoratori. Con lui erano il vicesindaco Manuel Magliani, la consigliera regionale Marietta Tidei e i consiglieri Fabiana Attig, Marco Piendibene e Patrizio Scilipoti. Alla fine dell’incontro il sindaco ha assicurato che “il Comune appoggia e appoggerà l’agitazione dei lavoratori condividendo appieno le loro preoccupazioni. Siamo pronti ad aprire una vertenza sull’occupazione, al di là del lavoro che stiamo già portando avanti, per trovare le migliori soluzioni al problema anche attraverso le opportune interlocuzioni con la Regione e il Governo”.