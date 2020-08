Sit-in della Protezione Civile contro l’Amministrazione Comunale

Si è svolto oggi pomeriggio, alle ore 15.00, davanti alla sede in Via Vecchia della Stazione, il sit-in dei volontari del gruppo della Protezione Civile Comunale di Tarquinia.

Una manifestazione di protesta contro le scelte fatte dall’amministrazione Giulivi nei confronti di questo gruppo che sembrerebbe improvvisamente escluso dai servizi cittadini. Un coro unanime quello dei volontari presenti, amareggiati e delusi dai comportamenti adottati dall’amministrazione.

Unanime anche la reazione della politica cittadina presente al sit-in che ha manifestato vicinanza e solidarietà ai volontari ed ha elogiato il prezioso lavoro fin qui svolto.

Il segretario del PD Scomparin dichiara: “Siamo qui oggi a supportare la protezione civile comunale. Crediamo che il trattamento che l’amministrazione comunale ha riservato a questi volontari, che sono stati per anni un fiore all’ occhiello della nostra città e che hanno servito senza mai pretendere nulla tutta la nostra comunità, sia indegno e indecoroso. Crediamo che il tempo speso per far in modo che questa associazione non fosse più nelle condizioni di poter svolgere e portare avanti la propria attività sarebbe stato meglio speso nel ringraziarli. Abbiamo questo splendido gruppo di volontari, che noi teniamo a ringraziare, che deve essere trattato assolutamente in maniera diversa e non come sta facendo questa amministrazione”.

Il consigliere Conversini riporta il pensiero del movimento civico: “Siamo qui come opposizione, ma per sostenere in particolare un principio di democrazia; questa struttura per il Comune funzionava sulla base di un regolamento regionale approvato in consiglio comunale. Una volta insediato, il Sindaco, ha revocato il vecchio ordinamento e ne ha fatto uno suo mettendoci delle cose, secondo me, in contrasto non solo con la legge nazionale, ma anche con le ultime disposizioni della legge regionale. L’altra cosa grave é che questa protezione civile Comunale, iscritta nell’albo regionale, otteneva tutti gli anni dei finanziamenti per aggiornare tutte le strutture e i mezzi, lui dal 2019, anno in cui si è insediata, non ha fatto più la domanda; non so predilige forse il privato? Io non ho niente da dire, anche loro fanno protezione civile, però ha anche un costo, lo ha dichiarato nella delibera di giunta che gli interventi della struttura privata saranno compensati annualmente con finanziamenti comunali. Quindi avrà un costo per tutti i cittadini”.

Il consigliere Gianni Moscherini afferma: “La nostra non é una manifestazione né per divertirsi né per far del male, difendiamo i diritti di questa gente e del Comune. Perché quando una cosa è pubblica deve avere il rispetto di chi dirige la comunità in quel momento. Io non condivido il fatto che una maggioranza, su una situazione delicata come quella della protezione civile, non abbia portato in consiglio comunale la discussione sulla modifica del regolamento della protezione civile, qui si fanno operazioni di mero potere, chi sta ricoprendo un ruolo é tenuto a portare in consiglio la discussione e la prima cosa che chiederò, anche per iscritto, sarà un dibattito pubblico in consiglio su ciò che sta avvenendo in merito alla protezione civile”.

Interviene anche l’ex Sindaco e Presidente della Provincia Mazzola: “A Tarquinia c’è sempre stato questo gruppo forte di protezione civile comunale che più volte si è sfaldato e poi ripartito, con persone che hanno dedicato tanto del loro tempo. Questa guerra tra protezioni civili, tra gruppo comunale e AEOPC non deve esistere perché i volontari sono tutti uguali, tutte brave persone che stanno dedicando il loro tempo alla comunità e dobbiamo portargli rispetto. Qui c’ era un grande progetto nazionale e regionale, questo doveva diventare un grosso centro di stoccaggio di attrezzature di protezione civile. Se è vero che vogliono chiudere questo centro è totalmente sbagliato, va rivista la questione. Io oggi sono qui per testimoniare quello che hanno fatto queste brave persone. Il Sindaco deve intervenire e dare spazio a tutti”.

Infine presente anche Luigi Caria, segretario del PCI, intervenuto già alcuni giorni fa sull’ argomento: “Sono qui a manifestare la mia netta contrarietà alle scelte del Sindaco Giulivi. Sarò al fianco di questi volontari perché credo sia giusto che continuino il loro prezioso operato”.

Annunciata anche dalle forze politiche presenti un’azione congiunta in consiglio comunale che sarà discussa in una riunione ad hoc in programma per lunedì prossimo alle ore 18.00 dove saranno invitati anche gli altri gruppi politici di opposizione.