Sit-in a Tvn, un “no” nazionale ai combustibili fossili

Sono arrivati in città comitati territoriali da tutta Italia, accolti dai comitati e movimenti locali, fra i quali il Comitato S.O.L.E Collettivo, No al Fossile Civitavecchia, Forum Ambientalista

“Per il clima, fuori dal fossile” è il titolo della manifestazione che si è svolta ieri, sabato 4 luglio, alle ore 10, davanti ai cancelli di TVN. Sono arrivati in città comitati territoriali da tutta Italia, accolti dai comitati e movimenti locali, fra i quali il Comitato S.O.L.E Collettivo, No al Fossile Civitavecchia, Forum Ambientalista. Un secco “no” a progetti inquinanti direttamente collegati all’uso dei combustibili fossili i quali, come nel caso di Civitavecchia, continuano ad essere fonte di gravi problemi ambientali, sanitari e sociali. Presente anche una delegazione del Movimento 5 stelle di Civitavecchia e di Potere al Popolo, la realtà locale. La tappa del tour è stata strategica da parte dell’organizzazione, vista la specificità del territorio civitavecchiese, sia con la presenza della centrale a carbone e in conseguenza anche della probabile riconversione a gas del sito. L’obiettivo resta quello di virare su una rivoluzione energetica formato green.