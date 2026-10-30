Simone Vizzini è il nuovo capo allenatore della Ste. Mar. 90

Riceviamo e pubblichiamo. La Ste.Mar.90 Cestistica Civitavecchia è lieta di comunicare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a coach Simone Vizzini. Classe 1994, nativo di Prato, Simone Vizzini porta a Civitavecchia un bagaglio di competenze fresche e un’intensa passione per il basket. Dopo l’inizio del percorso sul parquet da giocatore ad Agliana, un grave infortunio ne ha reindirizzato la carriera verso la panchina, intrapresa sin da giovanissimo con dedizione e costante aggiornamento professionale. Nel corso degli anni, Vizzini ha maturato un’ampia esperienza nei settori giovanili e nelle categorie senior, distinguendosi anche come specialista nella formazione e nello sviluppo individuale dei fondamentali, oltre che nel lavoro di video scouting e match analysis. Tra i traguardi principali della sua carriera figurano la promozione dalla Serie C Silver alla Serie C Gold con la Pallacanestro Agliana 2000 (da assistente allenatore) e le positive esperienze tra le fila di College Novara e Punto e Basket Nerviano, dove ha ricoperto fino a oggi il ruolo di vice-allenatore nel campionato di Serie B Interregionale. I principi cardine del suo metodo di lavoro risiedono in rispetto, empatia, fiducia e dedizione, ponendo la costruzione del gruppo e l’ascolto dei giocatori al centro del progetto tecnico. Queste le prime parole di Coach Simone Vizzini: “Ho accolto con entusiasmo questa nuova sfida con la Ste. Mar.90 Cestistica Civitavecchia. Quello stesso entusiasmo che ho chiesto ai ragazzi ieri quando ci siamo presentati. Ho detto loro che devono scendere in campo per divertirsi, sia in allenamento che durante le partite, e che sono sempre a loro disposizione per ascoltarli e supportarli. Con questo spirito credo che possiamo recuperare e competere per portare a casa dei risultati positivi”. Il commento del Presidente, Stefano Rizzitiello: “Come società siamo felici dell’arrivo di Simone Vizzini alla guida della nostra prima squadra. È un professionista che ha accettato una vera e propria sfida e si è reso subito disponibile, lasciando il ruolo di viceallenatore della Pallacanestro Nerviano che disputa il campionato di Serie B Interregionale lombarda. A Simone va il nostro più caloroso benvenuto e il miglior augurio di buon lavoro a nome di tutta la Cestistica Civitavecchia”. A.S.D. CESTISTICA CIVITAVECCHIA.