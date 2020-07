Silvia Blasi (M5S): “La Lega ritira l’emendamento favorevole alla termovalorizzazione”

Silvia Blasi, consigliere regionale 5 stelle che recentemente ha reso pubblico l’emendamento della Lega che si dichiarava non sfavorevole a realizzare impianti di termovalizzazione sul territorio laziale torna sulla vicenda annunciano il ritiro dell’emendamento: “Apprendo ora che la Lega ha ritirato l’emendamento pro incenerimento rifiuti. Ciò conferma l’incapacità di prendersi le responsabilità delle loro scelte politiche su cui fanno immediata retromarcia non appena un sindaco minaccia di uscire dal partito. Inoltre, il fatto che siano ritornati sui loro passi conferma quanto l’emendamento fosse pericoloso per il nostro territorio”.