Silvestroni “investe” su Grasso: “Sosteniamo la sua autocandidatura come rappresentante di tutto il centrodestra”

Fratelli d’Italia scopre le carte, quasi fuori tempo massimo. Il parlamentare Marco Silvestroni, attraverso una nota stampa afferma: “Dopo due mesi dalla riunione dell’esecutivo provinciale in cui è emersa la volontà di dare l’indicazione del candidato sindaco da parte di Fdi di Civitavecchia, non è ancora pervenuta ad oggi alcuna decisione da parte del partito locale. Non sono stati forniti né una rosa di nomi candidati per questa importante carica, né sono state prese in considerazione altre proposte, ad eccezione dell’autocandidatura di Massimiliano Grasso di Fdi. Considerando l’importanza di questo ruolo di responsabilità per la città, è fondamentale che venga presa al più presto una decisione chiara e condivisa. Pertanto, chiedo di sostenere la candidatura di Massimiliano Grasso come rappresentante di tutto il centrodestra, in modo da garantire un’unione e una forza maggiori per affrontare le sfide future. Sono convinto che, con la giusta leadership e unità d’intenti, potremo costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Civitavecchia.“