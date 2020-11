Silvano Olmi coordinatore nazionale di una campagna per la donazione di sangue

Con lo slogan “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”, mercoledì 4 novembre 2020, in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, riparte la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, promossa dall’associazione ambientalista Fare Verde e dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, si protrarrà fino al 15 dicembre. Il presidente nazionale di Fare Verde, avvocato Francesco Greco, e il presidente nazionale dell’ANSI, dottor Gaetano Ruocco, hanno incaricato il tarquiniese Silvano Olmi di coordinare l’iniziativa a livello nazionale.

Silvano Olmi, coordinatore nazionale della campagna di Fare Verde e Ansi

“Nel 2018, in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale, abbiamo organizzato la prima edizione di questa iniziativa – dicono Francesco Greco, presidente nazionale di Fare Verde e Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’ANSI – visto il successo ottenuto, abbiamo riproposto la manifestazione nel 2019 e anche quest’anno.

Si può donare nell’intero mese di novembre e fino al 15 dicembre, contattando telefonicamente il punto di raccolta più vicino per prenotare il giorno di effettuazione della donazione.Invitiamo i nostri iscritti e i cittadini a donare il sangue – concludono Greco e Ruocco – per onorare, con un gesto d’amore e di solidarietà, il sacrificio dei nostri militari che hanno versato il loro sangue per la grandezza della Patria.”

Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 392.9772536.