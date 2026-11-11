“Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, è solo una parte della mail che è stata inviata agli istituti scolastici italiani, anche a Civitavecchia e che ha generato un numero rilevante di evacuazioni, come all’istituto di via Leopoli.
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“Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”
La mail che è stata inviata agli istituti scolastici italiani, anche a Civitavecchia