Siamo in zona “gialla”, quella a basso rischio. Ecco tutte le misure da seguire

Centri commerciali chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi, coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina con possibilità di spostamenti solo per motivi di salute, lavoro o necessità, didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, traposto pubblico locale dimezzato, capienza massima al 50% per bus, tram, metro e treni regionali, musei e mostre chiusi, così come teatri e cinema. Sono solo alcune delle misure da seguire per le regioni di zona “gialla”, inquadrata nell’ultimo Dpcm che sarà in vigore da venerdì. Un’area considerata “a basso rischio” e che ad oggi è indicata anche nel Lazio. L’attività di ristorazione, per bar, ristoranti, pizzerie, proseguirà fino alle 18. Il documento stabilisce inoltre che “i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida”, “validate dal Comitato tecnico-scientifico”.