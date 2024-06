Massimiliano Grasso o Marco Piendibene, uno di loro domani sarà eletto sindaco di Civitavecchia. Si vota infatti per il ballottaggio, dalle 7 alle 23 di oggi e poi domani fino alle ore 15. Gli eventi diritto per queste elezioni comunali sono 43653, di cui 20859 maschi e 22794 femmine. I seggi in città sono 53. “Gli elettori – si legge sul sito del Ministero – dovranno recarsi a votare in possesso di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per le timbrature sulla tessera, la stessa può essere richiesta anche oggi e domani presso l’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali”.