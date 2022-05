Si torna in consiglio, oggi in aula Pucci la Tari e la questione usi civici

Da questa mattina si discute di mozioni e interrogazioni, ma soprattutto dell'allegato C, dedicato per esempio all'approvazione delle tariffe Tari

Si torna a riunire il consiglio comunale in aula Pucci. Da questa mattina si discute di mozioni e interrogazioni, ma soprattutto dell’allegato C, dedicato per esempio all’approvazione delle tariffe Tari. Si parlerà anche di alcuni debiti fuori bilancio, dei regolamenti per il servizi educatici e per il funzionamento del centro anziani, oltre al tema degli usi civici, con una richiesta di intervento da parte del Commissario di Roma.