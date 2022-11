Si torna in consiglio comunale, si parla di mercato e bilancio

In aula Pucci alcune variazioni di bilancio, oltre all'approvazione di una convenzione per l'entrata di un contributo da oltre un milione di euro dalla Città Metropolitana

Oggi dalle 14 si riunisce il consiglio comunale. In aula Pucci alcune variazioni di bilancio, oltre all’approvazione di una convenzione per l’entrata di un contributo da oltre un milione di euro dalla Città Metropolitana. All’ordine del giorno però anche interrogazione urgente, presentata dal consigliere comunale Patrizio Scilipoti, avente ad oggetto “sulla zona mercato, aspetti commerciali e di viabilità”. Tema di grande attualità rispetto alle ultime riunioni in Comune e alle rivendicazioni degli stessi operatori mercati in ottica dell’unificazione del mercato.