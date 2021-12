Si entra in zona Super Green Pass, il decreto che irrigidisce le regole anti-covid

A partire da oggi si cambia, regole più rigide per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Il decreto legge che sarà in vigore fino al 15 gennaio prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

obbligo vaccinale e terza dose;

estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;

istituzione del Green Pass rafforzato;

rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Il super green pass lo può ottenere solo chi è vaccinato con una o due dosi o è guarito dal covid. Questa è la principale differenza con il green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità). Ecco il dl del Governo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per

ragioni sanitarie;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre

2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività

culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia

di protezione dei dati personali.»;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività

e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere

straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di

pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera

omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei

rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite

per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in

termini di profilassi e di copertura vaccinale;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie

di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a stretto contatto con persone non ancora

vaccinate.

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle

certificazioni verdi COVID-19;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di

contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno

nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento

dell’emergenza epidemiologica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell’interno,

della difesa, della giustizia e dell’istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Obblighi vaccinali

ART. 1

(Obblighi vaccinali)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,

n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3-bis è inserito il seguente:

“ART. 3-ter

(Adempimento dell’obbligo vaccinale)

1. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2

comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario di cui

all’articolo 9, commi 2, lettere a) e c-bis), e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“ART. 4

(Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione

delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie, per la prevenzione dell’infezione

da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15

dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario, nel

rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La

vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento

delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto

delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome in conformità alle previsioni

contenute nel predetto piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della

salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l’obbligo di cui al

comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni

nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali,

avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)

eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto

legge 22 aprile 2021, n. 52. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della

vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo

vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale

territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della

richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il

differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione

da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei

presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.

4. Decorso il termine di cinque giorni di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il

mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà

comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di

lavoro dipendente anche al datore di lavoro. L’ inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui

al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per

gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,

n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte

dell’Ordine territoriale competente, all’esito della verifica di cui al comma 3, ha natura dichiarativa,

non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è

annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale

competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro,

del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo

vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di

sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali

territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro

adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,

in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio

dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione

igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15

dicembre 2021.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.”;

c) All’articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza” sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da “con decreto del Presidente del consiglio” a “dati personali”

sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

cui all’art. 9 comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52”;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 4.”;

ART. 2

(Estensione dell’obbligo vaccinale)

1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

“ART. 4-ter

(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso

pubblico e delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti

categorie di personale:

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri

provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale,

dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui

all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni,

fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili

delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b), nonché i

responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al

comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo

le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulta

l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione

nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2

invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la

documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della

stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un

termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per

l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la

richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere

immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante

l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui

al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale

e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento

dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa,

senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo

di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di

lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del

decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e

5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal

prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e

II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.”.

CAPO II

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

ART. 3

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole “al termine del prescritto ciclo” sono sostituite dalle seguenti:

“al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole “dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale” sono

sostituite dalle seguenti “nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario” e

le parole “prescritto ciclo” sono sostituite dalle seguenti “predetto ciclo;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di somministrazione della dose di

richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità

di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.”;

c) al comma 4-bis le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”.

ART. 4

(Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,

n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 3, le parole “È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non

diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo” sono soppresse;

b) all’articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole “, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di

altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati” sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) alberghi e strutture ricettive;

3) alla lettera d), dopo le parole: “limitatamente alle attività al chiuso” sono inserite le seguenti:

“, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli

accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;”;

c) all’articolo 9-quater:

1) al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole “di tipo” sono inserite le seguenti: “regionale, a

eccezione di quelli espletati esclusivamente all’interno del medesimo territorio comunale o della città

metropolitana, interregionale,”;

2) al comma 3 è inserito il seguente: “Per il trasporto ferroviario regionale le predette verifiche

possono essere svolte secondo modalità a campione.”.

ART. 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole “per le singole zone” sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto

previsto al comma 2-bis”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei

servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa

vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nel rispetto della disciplina della

zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il

presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture

ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base

contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”;

c) al comma 4, le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2-bis” e le

parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 2-bis”

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5

dicembre 2021 è consentito la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato

cartaceo nelle more di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

ART. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei

servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti

in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),

del decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al

primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all’interno di alberghi e di

altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering

continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto

articolo 9.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,

adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, sono autorizzati

gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni

verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge 22 aprile 2021,

n. 52.

CAPO III

Controlli e campagne pubblicitarie

ART.7

(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante

di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia

municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del

possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette

al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di

competenza.

ART.8

(Campagna promozionale)

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per

l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora un piano per garantire

i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e

sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-Sars-CoV-2. All’attuazione del presente comma, si

provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri e destinate alle suddette finalità.

ART.9

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. Il termine per l’adozione del decreto di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 31

luglio 2020, n. 101, è fissato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al

periodo precedente continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’articolo 2 del decreto

legislativo 1 giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al citato decreto legislativo

n. 101 del 2020.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.