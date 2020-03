Si è spento Roberto Fati, il Dottore di tutti

Uno dei medici più apprezzati sul territorio, adesso non c’è più. Avrebbe dovuto compiere 90 anni il prossimo 6 aprile. Il Dott. Roberto Fati è stato il Primario medico che ha dato vita al reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Civitavecchia e ne ha fatto un reparto di eccellenza. Veniva dall’ospedale della “garbatella“ di Roma, conosciuto in tutto il Paese proprio per la specializzazione di ortopedia e traumatologia. Sono note a tutti le sue doti di medico eccellente e di uomo gentile e affabile, mai uno scatto d’ira, sempre disponibile per tutti e sempre gratuitamente. Ha voluto essere sempre medico “ a tempo pieno” per rispondere alla sua coscienza di uomo e medico, per gli altri, per chi aveva bisogno della sua altissima professionalità. Il dott. Fati è stato presente anche nella vita sociale e politica di Civitavecchia, Consigliere comunale e assessore alla sanità e chi lo ha conosciuto e seguito in quegli anni ne ricorda l’impegno e la tenace volontà di costruire una sanità migliore, più vicina ai cittadini. Di Lui restano, indelebili, ricordi di una bella persona, stimata da tutti e di un medico, un professionista capace ed umile, esempio da seguire.