Si è costituito il rapinatore del supermercato Elite

Si è costituito nella giornata di ieri il rapinatore che due giorni fa aveva rubato circa 900 euro al supermercato Elite, di via Carlo Calisse e poi aveva aveva sparato tre colpi, a salve, in aria prima di darsi alla fuga. Creando non poco panico tra i residenti del quartiere, oltre che naturalmente tra i dipendenti dell’attività commerciale. Il giovane, avrebbe una ventina d’anni, si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri di Santa Marinella.