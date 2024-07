Si è conclusa la decima edizione del Summer Music Camp 2024 dell’Associazione Massimo Freccia

Domenica 21 luglio, al Teatro Marco Vannini di Ladispoli, il M° Massimo Bacci ha diretto il grande concerto dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia che ha accompagnato otto dei suoi solisti da Vivaldi a Stravinsky.

Dall’8 al 21 luglio si sono realizzati ben sette eventi concertistici, offerti gratuitamente alla cittadinanza, che hanno fatto da cornice a due settimane di studio quanto mai intense e proficue, all’insegna degli stage di perfezionamento, della musica da camera, delle prove e prime esposizioni solistiche con orchestra.

Anche quest’anno il Campus, oltre ai giovani dell’OgMF, ha visto la partecipazione di tanti musicisti provenienti da Roma, Umbria, Campania ed Abruzzo; una presenza seguita dalle loro famiglie che hanno colto l’occasione per unire una vacanza alla buona musica realizzata dai loro figli.

Abbiamo riscontrato una programmazione quanto mai ricca e varia, con tanti giovani solisti che si sono brillantemente alternati in composizioni importanti e di repertorio. “Il decennale di questo progetto – ci illustra il Maestro Bacci – ripartito dopo l’interruzione pandemica, è stato ricco di tante, tante soddisfazioni che hanno ampiamente ripagato gli sforzi di tutti noi per queste due settimane d’immersione totale nel mondo della musica.

Tanti file rouge si sono dipanati nel corso del campus: dalle sonate e partite per violino di Bach a quelle di Ysaye, dalle sonate di Beethoven a quelle di Brahms e Franck, dai concerti di Vivaldi per due violini e archi (Federica Bandiera e Martina Badiali) allo spumeggiante concerto per quattro violini, dai celebri concerti per violino e orchestra di Mendelssohn (Silvia Muscolino) e Bruch (Giulia Indino), alle due Romanze di Beethoven (Lisalinda Campi), al Kol Nidrei di Bruch (Lorenzo Muscolino), ai concerti per clarinetto e orchestra di Mercadante e Mozart (Leandro Fanelli) alla Ciaccona di Vitali/Charlier (Anna Mattiocco) e all’Introduzione e Allegro di Pugnani/Kreisler (Linda Di Serio) proposte in una originale versione di accompagnamento orchestrale.

Infine alcuni dei grandi concerti per violino e orchestra che hanno in comune la tonalità di re maggiore, dal concerto n. 4 di Mozart (Giulia Di Ilio) ai monumentali concerti di Brahms (Tommaso D’Onofrio), di Tchaikovsky (Emanuele Perri) e di Stravinsky (Angelica Ciuffa).

Infine il raffinatissimo concerto per flauto e pianoforte di due solisti affermati e apprezzatissimi, Michele Forese e Rosalba Lapresentazione.

In queste giornate torride, mi si apre veramente il cuore nel vedere questi giovani artisti ogni volta puntuali alle prove, sempre preparati, con il fortissimo impegno di migliorare sempre di più e il coraggio di mettersi in discussione davanti ad un pubblico attento e partecipe che ha seguito tutti i concerti.

Ringrazio l’Assessorato alla Cultura per la concessione del Teatro Vannini di Ladispoli e, soprattutto, i collaboratori dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia che, con la loro qualificata opera quotidiana contrassegnata dalla completa gratuità, hanno lavorato due settimane per supportare tutti i giovani musicisti ed per offrire a tutti i cittadini una valida offerta culturale.”