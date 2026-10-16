Si conclude “Divina Commedia – Parte seconda”

Riceviamo e pubblichiamo. Domenica 18 ottobre si conclude alla Rocca del Porto la mostra Divina Commedia – Parte seconda, il percorso espositivo che ha accompagnato il pubblico dal Purgatorio al Paradiso, proseguendo il progetto dedicato all’opera di Dante avviato con la prima parte sull’Inferno. L’Associazione Amici del Fondo Ranalli ODV esprime soddisfazione per l’interesse e la partecipazione dimostrati dai cittadini di Civitavecchia e dai numerosi visitatori. La mostra ha offerto occasioni di incontro con l’arte contemporanea, la letteratura e la musica, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole. Un ringraziamento va agli artisti di IMAGO lab e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: collaboratori, lettori, musicisti, volontari e partecipanti alle attività. L’Associazione ringrazia inoltre il Comune di Civitavecchia, la Fondazione CARICIV e quanti hanno sostenuto e accolto l’iniziativa. Con la chiusura della mostra termina questo capitolo del viaggio dantesco. L’Associazione dà appuntamento al pubblico al prossimo evento, che proporrà una nuova tematica, ancora a sorpresa.

Associazione Amici del Fondo Ranalli ODV