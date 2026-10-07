Si chiude l’XI Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA: vince ”Che pasticcio, Mrs Peach”

Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia capitale del teatro amatoriale. Si è conclusa sabato 3 ottobre, nella cornice della Cittadella della Musica, l’XI edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA, la rassegna promossa dal Comune di Civitavecchia in collaborazione con la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti (FITA), con FITA Lazio e con il Teatro Popolare di Tarquinia APS, che ha portato in città quindici compagnie provenienti da altrettante regioni italiane.

Dal 23 maggio al 13 settembre, il pubblico della Cittadella della Musica ha avuto l’opportunità di assistere ad un ricco calendario di spettacoli, trasformando Civitavecchia in un vero e proprio punto di incontro tra esperienze, linguaggi e sensibilità differenti del teatro amatoriale nazionale.

A conquistare il titolo di Miglior Spettacolo e la vittoria dell’XI edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano è stato “Che Pasticcio Mrs. Peach”, portato in scena dalla Compagnia della Lira di Casamassima, in rappresentanza della Puglia.

Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti dell’edizione 2026.

Il premio per la Miglior Scenografia è andato a “GIALLO – La Custode delle Api” dell’Associazione Guardastelle di Acireale, in rappresentanza della Sicilia, con la scenografia realizzata dal Liceo Artistico E. Greco di Catania.

Come Miglior Attrice Non Protagonista è stata premiata Maria Molinari per “Settaneme”, della Compagnia Teatro del Bianconiglio di Eboli, mentre il riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista è andato a Luca Ferrari per “La Cantatrice Calva” dell’Associazione Teatro a Parte di Siziano.

Il premio per la Miglior Attrice Protagonista è stato assegnato a Sara Mosca, interprete di Mrs. Peach in “Che Pasticcio Mrs. Peach”, mentre quello per il Miglior Attore Protagonista è andato ad Arcavio Agostini, interprete di Richard Hannay ne “I 39 Scalini” della compagnia Amici del Teatro di Pianiga APS.

Infine, il riconoscimento per la Miglior Regia è stato conferito a Paolo Filippini, autore e regista di “GIALLO – La Custode delle Api”.

Alla cerimonia hanno partecipato la Vicesindaca e Assessora alla Cultura, Stefania Tinti, la dirigente della Cittadella della Musica, Bruna Luce, e il Direttivo Nazionale FITA, presieduto dall’Avv. Carmelo Pace.

Nel corso della serata, il Presidente Pace ha consegnato alla Vicesindaca Tinti un riconoscimento al Comune di Civitavecchia per aver accolto e sostenuto il progetto. Un riconoscimento è stato inoltre attribuito alla Cittadella della Musica, sede della manifestazione, e alla madrina del Gran Premio, Simona Frattucci, che ha accompagnato l’iniziativa fin dalle sue prime fasi.

“La conclusione di questa undicesima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA rappresenta per Civitavecchia un momento di grande soddisfazione – dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Per mesi la nostra città ha accolto compagnie provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico spettacoli di qualità e creando occasioni preziose di incontro, di confronto e di condivisione. La presenza di quindici realtà provenienti da altrettante regioni ha dato alla manifestazione un autentico respiro nazionale, confermando il ruolo della Cittadella della Musica come spazio aperto alla cultura e capace di mettere in relazione esperienze artistiche diverse. Voglio ringraziare l’ufficio cultura per il grande lavoro che ha reso possibile questo bellissimo evento”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento alla FITA, a FITA Lazio, al Teatro Popolare di Tarquinia APS, alla Cittadella della Musica, alle compagnie, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante rassegna – prosegue Tinti –. Il riconoscimento consegnato al Comune nel corso della serata conclusiva ci fa particolarmente piacere perché testimonia il valore di una collaborazione che ha permesso di far crescere un progetto culturale importante per la nostra città. Il teatro amatoriale è passione, impegno, talento e soprattutto comunità: elementi che abbiamo avuto modo di vedere e apprezzare durante tutti questi mesi”.

“La vittoria della Compagnia della Lira di Casamassima chiude un’edizione ricca di proposte e di grande qualità, ma soprattutto lascia a Civitavecchia un patrimonio di incontri, di storie e di esperienze che hanno arricchito la nostra vita culturale – conclude l’Assessora –. L’auspicio è che questo percorso possa proseguire e consolidarsi ulteriormente, continuando a portare in città il meglio del teatro amatoriale italiano e offrendo al pubblico nuove occasioni per vivere la cultura come momento di partecipazione e di crescita collettiva”.

Con la proclamazione della Compagnia della Lira si conclude dunque un’edizione che ha visto 15 compagnie, espressione di 15 regioni italiane, incontrarsi a Civitavecchia, nel segno del teatro.

Un percorso che ha confermato la vitalità del teatro amatoriale italiano e il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio, facendo della Cittadella della Musica un luogo di incontro e di dialogo tra esperienze artistiche provenienti da tutta la Penisola. Comune di Civitavecchia.