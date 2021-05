Si chiude l’Open day Astrazeneca a Largo della Pace: oltre 800 somministrazioni in due giorni

Si è conclusa la seconda giornata di Open Day Astrazeneca Over 35. Presso i punti vaccinali del Porto di Civitavecchia e di Rignano Flaminio entrambe le giornate si sono svolte in serenità e senza assembramenti. Alle ore 21 di ieri sono state somministrate:

A Civitavecchia 330

A Rignano 516 di cui

364 per Open Day

152 già prenotati

La Asl. “Si ringraziano tutti gli operatori per la puntuale organizzazione nei minimi dettagli e i sindaci del territorio per la collaborazione che in queste occasioni è preziosa e fondamentale. Un ringraziamento speciale all’Autorità Portuale per la disponibilità che ha dimostrato anche in questa occasione”. Si legge nella nota della Asl Roma4.

Il sindaco Tedesco all’hub vaccinale

Il sindaco Tedesco. “Insieme al consigliere delegato alla Sanità, Massimo Boschini, mi sono recato all’Open day vaccinale organizzato dalla nostra Asl a Civitavecchia. Qui abbiamo incontrato la direttrice, Dr. Cristina Matranga, e ci siamo complimentati per l’organizzazione. Un’occasione per oltre 800 persone che si sono prenotate, per farsi somministrare le dosi di vaccino in questi due giorni e per toccare con mano la professionalità e la preparazione della sanità pubblica. Un grazie anche a chi, dalla Polizia locale alla Protezione civile, sta dando una mano per gestire l’evento e ai medici e agli operatori della ASL che ancora una volta si dedicano anima e corpo a questo difficile lavoro”.