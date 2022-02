Si alla Zona logistica semplificata, Marietta Tidei: “Ora tante risorse a disposizione”

“Accolgo con soddisfazione la delibera sul Piano di Sviluppo Strategico per la zona logistica semplificata della Regione. Ringrazio l’assessore Mauro Alessandri per l’impegno profuso in questi anni nella costruzione di questo importante asset di sviluppo. La ZLS metterà in collegamento 29 comuni del Lazio con le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta che sono gestite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Un passaggio fondamentale per mettere in campo una programmazione innovativa a servizio della logistica, dei trasporti e delle aree produttive. Ulteriore obiettivo del provvedimento è quello, da un lato, di generare ricadute economiche e occupazionali immediate sui territori coinvolti, dall’altro quello di rafforzare le connessioni ferroviarie e stradali previste dal piano regionale per Mobilità, Trasporti e Logistica, con i relativi benefici che vanno ben oltre il sistema logistico. Finalmente si è preso atto dell’importanza strategica della logistica, dei porti e più in generale dell’economia del mare, ora è necessario che, oltre agli strumenti di semplificazione amministrativa previsti per le zls, si preveda una riserva nei bandi a valere sui fondi europei 21/27 per le imprese insediate o che andranno ad insediarsi nelle aree ricomprese nella zls – come accaduto in passato per Aree di crisi complessa. Ci troviamo in un momento estremamente positivo grazie alle tante risorse a disposizione, a strumenti dati dalle norme e all’inserimento del porto di Civitavecchia tra i porti Core dell’Unione Europea. Che tutti ora sentano la responsabilità di mettere in campo una progettazione adeguata”. Così, in una nota, Marietta Tidei, Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive del Consiglio regionale.