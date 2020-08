Sgomberato bivacco a viale Garibaldi, Tedesco e Grasso: “Non saranno più ammessi”

I bivacchi non possono essere ammessi. È quanto il Sindaco, Ernesto Tedesco e il Vicesindaco e assessore alla Polizia locale, Massimiliano Grasso, hanno assicurato a esercenti e frequentatori di viale Garibaldi. Allertati sulla presenza ormai stabile di persone che, da giorni, avevano trasformato in un accampamento le panchine dell’area, Tedesco e Grasso si sono recati sul posto accompagnati da una pattuglia della Polizia locale ed hanno poi richiesto l’intervento della Polizia di stato, facendo sgomberare le panchine occupate. Sono state raccolte segnalazioni su atti contrari al pubblico decoro, abbandono di rifiuti e danni all’arredo urbano e fatte valere le norme che impediscono il bivacco: specifici servizi di vigilanza saranno messi in atto nei prossimi giorni.