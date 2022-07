Sforamenti PM10, il Pincio: “Necessario coinvolgimento Mite e Arpa Lazio”

“Prendiamo atto del report inviato dall’Osservatorio Ambientale, che contiene anche la notizia degli sforamenti di PM10. Davanti a tali contenuti, non possiamo che esprimere una forte preoccupazione, dovuta anche al fatto che la centrale a carbone insistente sul territorio, in virtù della crisi internazionale, sta funzionando a pieno regime. Riteniamo quindi opportuno che il Consorzio dell’Osservatorio Ambientale avvii, di concerto con l’Amministrazione comunale, un confronto serrato con Ministero della Transizione Ecologica, Arpa Lazio ed Enel al fine di individuare ogni possibile soluzione, a tutela della salute dei cittadini del comprensorio. In questo senso, siamo fiduciosi che l’ente strumentale Consorzio dell’Osservatorio Ambientale possa fornire validi strumenti rispetto alle criticità evidenziate, legate in particolare alle emissioni di PM10”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco e il Vicesindaco Manuel Magliani.