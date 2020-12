“Sfondone” durante il il consiglio comunale. Interviene il Movimento Civico: “Spettacolo indegno”

“Spettacolo indegno per la città di Tarquinia e per i tarquiniesi in consiglio comunale!

La seduta, tenutasi in modalità streaming e non in presenza, è scorsa tra offese (cornuto o cornuti) arrivato da uno dei microfoni rimasti accesi durante gli interventi e la tensione del primo cittadino manifestatasi all’improvviso contro il consigliere di opposizione Maurizio Conversini con dei …sei grande e vaccinato …devi stare molto attento a quello che dici …tu continua a vede film …devi fa pace con te stesso, ecc.

Purtroppo, la libertà dei collegamenti in videoconferenza lascia molto spesso spazio a degli episodi di ignoranza e maleducazione forse mai visti in questa città. Fortunatamente la piattaforma Zoom lascia tracce indelebili a quanto di più inappropriato e detto da parte di qualche consigliere o …forse neanche da lui, solo per il gusto di offendere interventi e/o scelte di voto non condivise.

Uno spettacolo indegno per la sede istituzionale in cui ciò è avvenuto, rappresentata appunto dal consiglio comunale, organo rappresentativo dei cittadini di questa città.

Una totale mancanza di rispetto per i cittadini che hanno seguito la diretta su YouTube.

Vogliamo mettere per inciso che le nostre priorità non sono nè le poltrone né le faziosità, ma le sorti della Comunità cittadina in momenti di così fondamentale importanza e di indiscutibile difficoltà socio/economica.

Il consiglio comunale di ieri ha reso purtroppo evidente l’assoluta mancanza di serenità amministrativa della maggioranza. E’ stato veramente uno spettacolo orrendo sia per tutte le Istituzioni e sia per i Cittadini che, quotidianamente, essi dovrebbero rappresentare. Non possiamo non prendere le distanze da atteggiamenti indecorosi che fanno letteralmente a pezzi l’attendibilità e l’onorabilità della massima Assise cittadina mortificandone le legittime prerogative.

Un atteggiamento sfuggito??? di mano al Presidente del Consiglio che, imperterrita, ha continuato nella sua conduzione connivente e incerta dei lavori assembleari!

Noi faremo un’opposizione dura e senza fare sconti ad alcuno, non ci piacciano e non ci fanno onore simili ed inutili teatrini!

Comunque, per finire, il tempo è galantuomo e, in questo luogo, di galanteria ne abbiamo vista molto poca, anzi, non ne abbiamo per niente, solo tanta arroganza figlia di cotanto nervosismo.”

A dichiararlo il Movimento Civico per Tarquinia