Sezione Aia Civitavecchia: al via il nuovo corso arbitri

Riparte l’attività della sezione Aia di Civitavecchia che ha organizzato il nuovo corso arbitri. Il corso è completamente gratuito ed è riservato ai ragazzi e alle ragazze che abbiano compiuto alla data dell’esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al prossimo 30 novembre, con le lezioni che si effettueranno in presenza presso i locali sezionali nel pieno rispetto delle norme sanitarie di contrasto al Coronavirus. Al termine del corso si dovrà sostenere un esame finale che prevede dei test scritti ed orali sul Regolamento del Giuoco del Calcio ed un test di idoneità atletica. Ai nuovi arbitri, che nelle prime partite saranno accompagnati da “Tutor” più esperti, sarà fornito tutto il materiale per svolgere il proprio incarico e avranno inoltre diritto ad un rimborso economico per ogni gara diretta, a dei crediti formativi scolastici, oltre alla tessera federale che permette l’accesso in tutti gli stati italiani per assistere gratuitamente dal settore tribuna a tutte le gare dalla serie A a quelle del settore giovanile organizzate dalla Figc. Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare il numero telefonico 366/8317999 o visitare il sito internet www.aiacivitavecchia.it.