Settimana intensa alla “Pucci”: due consigli comunali in 48 ore, venerdì quello sul biodigestore

Giovedì sarà la volta di una assise dedicata alle solite mozioni e interrogazioni, tra le quali una che parla della crisi idrica in città. Poi spazio anche ai provvedimenti, come la ratifica di una variazione di bilancio

Sarà un fine di settimana da lavori costanti in aula “Renato Pucci” per la convocazione di due sedute di consiglio comunale in due giorni. Giovedì sarà la volta di una assise dedicata alle solite mozioni e interrogazioni, tra le quali una che parla della crisi idrica in città. Poi spazio anche ai provvedimenti, come la ratifica di una variazione di bilancio. Il giorno dopo invece, venerdì tocca al consiglio comunale congiunto, dedicato alla gestione dei rifiuti e il progetto del biodigestore previsto nell’area industriale di Monna Felicita. Convocato per il prossimo 30 ottobre nell’aula Pucci alle ore 15, all’incontro sono state invitate anche le amministrazioni del comprensorio, con l’obiettivo di avviare un confronto condiviso sul futuro dell’impianto. Tarquinia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Monte Romano.