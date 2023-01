Settimana della Memoria, grande successo per l’incontro culturale al Teatro Claudio

Intenso e partecipato l’ incontro culturale organizzato al Teatro Claudio in occasione della della settimana della Memoria che rimarrà nella storia locale per l’intensità delle parole e delle esperienze espresse e perché associato alla inattesa nevicata. Oltre le aspettative le testimonianze degli illustri ospiti, emozionante l’intervento dell’ Assessore alla Memoria della Comunità Ebraica di Roma Dott.Massimo Finzi, presentato dal dott.Maurizio Antonio De Pascalis e il racconto esperenziale del dott. Terracina. L’incontro é stato realizzato in collaborazione con Fidapa Sezione di Tolfa e presentato dalla sua presidente prof.essa Giuseppina Esposito. L’ incontro si é confermato come una grande occasione di confronto e sensibilizzazione al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, con l’ impegno vivo di conservare la memoria della Shoah nelle scuole e nelle nostre comunità nella sua unicità. Presenti gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Tolfa e Allumiere, la classe V della Primaria, le classi IV dell’ IIS Luigi Calamatta e del Marconi; molte le rappresentanze istituzionali dei Comuni di Tolfa, Allumiere, Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Tarquinia, Canale Monterano, Manziana, Civitavecchia e S.Marinella. Grazie ai ragazzi che hanno piacevolmente reso dinamico l’ incontro con domande puntuali valorizzate e messe a fuoco magistralmente dal dott. Massimo Finzi. Hanno concluso l’ evento gli interventi dell’ Assessore alla Cultura Tomasa Pala, della D.S. Laura Somma e Giovannina Corvaia e della prof.essa Uras Fabiana. La sindaca Stefania Bentivoglio e Luigi Landi hanno ringraziato tutti i presenti e i rappresentanti istituzionali dei Comuni limitrofi e consegnato un presente di prodotti locali al dott. Massimo Finzi. Un piacere vedere il teatro al completo per argomentare su un tema storicamente e socialmente così importante.