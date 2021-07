Sessantenne disperso a Tolfa, i VVF lo ritrovano all’altezza delle terme di Stigliano

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati sulla ricerca di una persona nel comune di Tolfa. Un sessantenne affetto da Alzheimer si era accidentalmente allontanato dalla custodia dei suoi cari facendo perdere le sue tracce. I VVF dopo poche ore di ricerca sono riusciti a trovare il sessantenne tolfetano disperso. Arrivati sul posto con due automezzi hanno pattugliato le strade del paese. Una squadra ha battuto la strada che porta a Canale Monterano e lo ha intercettato all’altezza delle terme di Stigliano. Una volta raggiunto lo hanno invitato a salire sul pick up e lo hanno riportato in paese consegnandolo alle cure della famiglia. L’uomo è in ottime condizioni fisiche e non ha riportato apparentemente alcuna ferita. In poco tempo il caso ha suscitato molto clamore e molte persone si sono riversate in strada dando un prezioso contributo alla ricerca del disperso.