Servizio ritiro materiali ingombranti: nuovo orario di ricevimento al pubblico

I rifiuti prelevati a titolo esemplificativo sono: metallo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, plastica, prodotti tessili, materassi e reti metalliche, mobilia, sfalci e potature

Riceviamo e pubblichiamo. Si informano gli utenti che, a partire da martedì 10 novembre 2026, gli Uffici del servizio Ritiro Materiali Ingombranti di Via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia (Villa Albani) osserveranno un nuovo orario di ricevimento al pubblico: gli operatori riceveranno nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

Per richiedere il servizio inviare una e-mail a: rid@civitavecchiaservizipubblici.it specificando il nome dell’intestatario del contratto TARI, la lista del materiale da conferire (allegando anche foto) e un recapito telefonico.

Si ricorda che non è possibile effettuare la prenotazione telefonicamente. I nostri operatori sono comunque a disposizione per ogni chiarimento al numero 0766 070037, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

COSA SI PUO’ CONFERIRE

I rifiuti prelevati a titolo esemplificativo sono: metallo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, plastica, prodotti tessili, materassi e reti metalliche, mobilia, sfalci e potature, rifiuti ingombranti.

COSA NON SI PUO’ CONFERIRE

I rifiuti che non possono essere prelevati sono: mattonelle, calcinacci, vetroresina, laminati, vetroceramica, ceramica, cartongesso, parquet, battiscopa, marmo, vernici, solventi, controsoffitti.

COME AVVIENE IL RITIRO

Il servizio prevede che i materiali da ritirare siano posizionati a livello del piano stradale o del marciapiede se esistente, per facilitare l’asportazione con gli appositi mezzi, senza creare intralcio al passaggio pedonale e veicolare, entro l’orario comunicato dall’operatore del giorno assegnato di ritiro. Il personale autorizzato non è autorizzato a recarsi direttamente all’interno dell’abitazione dell’utente o nelle aree private dello stesso. Csp.