Servizi sociali, in arrivo i buoni spesa per il Natale 2021. Tutte le info per accedervi

L’assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli comunica che sono stati pubblicati due avvisi pubblici relativi alla concessione degli aiuti di prima necessità in occasione del Natale 2021 nell’ambito dell’emergenza Covid 19: “Anche quest’anno abbiamo voluto essere vicini ai nostri concittadini più vulnerabili in occasione delle festività natalizie. I “Bonus Spesa” sono un piccolo gesto di aiuto per far sapere loro che non sono soli”. Il primo riguarda la concessione di Buoni Spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto. Il secondo è un avviso esplorativo per la fornitura di pacchi alimentari per le festività natalizie da destinare a nuclei familiari residenti nel comune in condizione di particolare bisogno.

Bonus Spesa: cosa sono e chi li può ricevere. Il “Bonus Spesa” è un titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. È spendibile negli esercizi commerciali aderenti, presenti nel Comune di Civitavecchia e pubblicati sul sito internet comunale. L’importo del “Bonus Spesa Natale 2021” è determinato in base al numero di persone che costituiscono il nucleo familiare: 1 persona = 100 euro; 2 persone = 150 euro; 3 o più persone = 250 euro. La fruizione del beneficio sarà comunque determinata dallo scorrimento della graduatoria redatta in base ai redditi percepiti, disponibile sul sito del Comune: www.comune.civitavecchia.rm.it Il “bonus spesa Natale 2021” sarà liquidato mediante accredito sulla tessera sanitaria del richiedente. La domanda deve essere presentata online, accedendo al sito internet www.comune.civitavecchia.rm.it dalle ore 8,00 del 30/11/2021 fino alle ore 12,00 del 10/12/2021. Il modulo è disponibile al seguente link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_009. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dello SPID.

Info. Per informazioni sui Requisiti necessari e per le modalità di presentazione e compilazione delle domande, contattare i seguenti numeri: 0766 590777, 0766 590795, 0766 590789, 0766 590798, 0766 590767, 0766 590758 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00).

Avviso esplorativo per individuare un operatore economico per la fornitura di pacchi alimentari. L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia comunica che “intende esperire una indagine di mercato finalizzata ad individuare un operatore economico per la fornitura di pacchi contenenti generi alimentari, da destinare a nuclei familiari in condizione di particolare bisogno”. Per i fornitori – che devono rientrare nella definizione di “operatore economico” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., essere iscritti alla Camera di Commercio competente ed essere in possesso di tutti i requisiti anche legali – il termine perentorio per presentare le manifestazioni di interesse sono le ore 12 del 14 dicembre 2021, esclusivamente via Pec al seguente indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it. Nell’oggetto della pec occorre indicare “Avviso esplorativo per la fornitura di pacchi alimentari, per le festività natalizie da destinare a nuclei familiari residenti nel comune in condizione di particolare bisogno”. Il modulo per le candidature può essere scaricato dal sito del Comune nella pagina degli avvisi pubblici. Per tutte le informazioni del caso si può contattare il Servizio 3 Sezione Servizi Sociali, Tel. 0766 590766;