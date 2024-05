Piazza Fratti molto partecipata per l’arrivo del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, venuto a Civitavecchia per la campagna elettorale delle europee e per sostenere il candidato sindaco Enzo D’Antò.

“Enzo e tutti candidati sono una garanzia – ha detto Conte – so che qui a Civitavecchia è stato fatto un grande lavoro dal Movimento. Con la dismissione della centrale serve una transizione energetica che sia una svolta per il territorio”.