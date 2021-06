Serie D di Padel, il Club 88 mette il turbo e centra i play off al circolo Juvenia Ssd

Il presidente Marco Sargolini non può che essere fiero del traguardo portato a casa: “Sono orgoglioso di aver portato la prima squadra del litorale ad una fase finale di un campionato federale, ora andiamo avanti per centrare la promozione in serie C

Storica qualificazione e il Club 88 “vola” ai play off. Il campionato regionale di serie D di padel non è fatto solo di risultati ma anche di risultati storici. Il Club 88 vince la quarta giornata fuori casa presso il prestigioso circolo “Juvenia ssd” di Roma con un punteggio di 2-1. La scalata inizia con la vittoria Eleonora Palumbo-Federica Panini contro la coppia Marta Del frate- Carolina Frigieri con il risultato di 6-4/6-2. Lo Juvenia Ssd porta a casa un punto con l’incontro Matteo Massarelli-Marco Sargolini che si arrendono al terzo set contro la coppia Luigi Maria Cutolo-Andrea Zambrini con il punteggio di 7-6/3-6/4-6 dopo oltre 2 ore di lotta. La partita decisiva la portano a casa per il Club 88 la coppia Marco Memmoli-Lorenzo Ruggieri che vincono contro Nicoló Chiampo- Simone Pandimiglio con il punteggio di 6-4/7-6. Il presidente Marco Sargolini non può che essere fiero del traguardo portato a casa: “Sono orgoglioso di aver portato la prima squadra del litorale ad una fase finale di un campionato federale, ora andiamo avanti per centrare la promozione in serie C. Colgo l’occasione per ricordare che sono iniziati i corsi estivi della nostra scuola Federale di padel sia per i ragazzi che per gli adulti e fare un grande in bocca al lupo ai miei nipoti che sabato prossimo giocheranno la fase finale di un importante circuito nazionale al bola club”.