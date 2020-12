Sergio Pirozzi (Fdi): “Anche a Tarquinia un Centro polifunzionale di Protezione Civile”

Anche a Tarquinia un Centro polifunzionale di Protezione Civile. Lo riferisce una nota del Consigliere Regionale Sergio Pirozzi (FdI). “Servirà per la gestione delle emergenze, insieme ad altri Centri di pronto intervento posti nelle zone più a rischio del Lazio.”

«Con il nuovo piano triennale di Protezione Civile, approvato oggi dalla XII Commissione del Consiglio Regionale -che recepisce quanto previsto dalla mia proposta di legge sul tema approvata all’unanimità nel luglio scorso- il Lazio sarà finalmente dotato di un centro di pronto intervento per ogni provincia, ubicato in posizione strategica nelle zone più a rischio. Si tratta di infrastrutture operative attrezzate distribuite sul territorio che permetteranno di diminuire al massimo i tempi dei primi interventi in caso di calamità. Secondo il piano, il Centro Polifunzionale di Prossimità della provincia di Viterbo sarà ubicato nei pressi dello svincolo “Tarquinia Nord” dell’Aurelia; quello della provincia di Roma verrà realizzato a Capena, nell’area della ex cantina sociale “Feronia”. Il CPP a servizio della provincia di Rieti verrà realizzato all’interno dell’Aeroporto Ciuffelli. Per il centro di Frosinone si sta valutando l’uso dell’aeroporto militare, mentre per quello di Latina l’area della ex fiera. Ai centri si aggiungerà un’unità medica di pronto intervento trasportabile. L’impegno finanziario che verrà stanziato è di circa 2.5 milioni di euro. Ci avviamo quindi verso un “Modello Lazio” con una Protezione Civile incentrata su una forma avanzata di prevenzione, come dovrebbe e dovrà essere ovunque e come avrebbe dovuto essere già da tempo, come ci ricordano gli avvenimenti che stanno colpendo l’Italia in queste ore».

Così in una nota Sergio Pirozzi, Presidente della XII Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio Regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenza e prevenzione grandi rischi di Fratelli d’Italia.