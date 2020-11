Sergio Mancinelli scrive al Sindaco di Tarquinia per il piano di lottizzazione dell’Università Agraria di Tarquinia.

“Lettera aperta al Sindaco di Tarquinia.

Avendo appreso da vari articoli sui giornali e da un comunicato stampa ufficiale sulla pagina di “Città di Tarquinia” che il comune aveva approvato una lottizzazione di privati a San Giorgio, mi sorge una domanda… perchè, con la medesima velocità, non può essere fatta la stessa cosa per il piano di lottizzazione dell’Università Agraria di Tarquinia?

I benefici andrebbero a vantaggio di tutti i cittadini di Tarquia.

Tale lottizzazione fu presentata dall’amministrazione da me presieduta moltissimi anni fa, per realizzare, poi con i proventi, una bella e moderna casa di riposo per gli anziani della nostra città… a costo zero.

Se voi amministratori di oggi siete ancora sensibili a tale scopo, perhè non vi impegnate per il bene della collettività? Non ci dovrebbero essere ostacoli considerato che le due amministrazioni appartengolo allo stesso colore politico.

Un augurio di buon lavoro.”

A dichiararlo Sergio Mancinelli