Serena Dandini, Paolo Mieli e Antonio Di Pietro aprono il festival dei Pirati della Bellezza 2026

Si apre mercoledì 21 ottobre la sesta edizione de I Pirati della Bellezza, il festival culturale che torna a Viterbo fino al 30 ottobre con otto incontri a ingresso gratuito e un programma che attraversa la storia italiana, la letteratura, la giustizia e il rapporto tra cultura e società.

Ad aprire la manifestazione sarà Serena Dandini, protagonista mercoledì 21 ottobre alle ore 18 all’auditorium di Unindustria, in via Faul. La conduttrice, autrice e scrittrice dialogherà con Patrizia Prosperi nell’incontro “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica”, dedicato alle donne che hanno contribuito alla costruzione della Repubblica italiana e alla conquista dei diritti.

Il tema si inserisce nel filo conduttore di questa edizione, dedicata a tre figure femminili che hanno segnato la storia della scienza, dell’informatica e della comunicazione: Laura Bassi, Ada Lovelace e Hedy Lamarr. Il programma proseguirà giovedì 22 ottobre, alle ore 18, all’auditorium Aldo Perugi della Fondazione Carivit, con Paolo Mieli. Il giornalista, storico e saggista dialogherà con Stefano Ubertini a partire dal libro Il grande inganno. Da Ercole alla Nato: quello che la storia non ci ha insegnato, per rileggere alcuni snodi del passato e mettere in discussione luoghi comuni e false certezze. Venerdì 23 ottobre, sempre alle ore 18 alla Fondazione Carivit, sarà la volta di Antonio Di Pietro, intervistato da Daniele Camilli nell’incontro La giustizia vista da vicino. L’ex magistrato, avvocato e uomo politico, protagonista delle inchieste di Mani pulite, ripercorrerà la propria esperienza nei tribunali affrontando le questioni ancora aperte del sistema giudiziario italiano. La manifestazione continuerà lunedì 26 ottobre con la scrittrice Margaret Mazzantini, protagonista all’auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia dell’evento speciale La forza della parola. Letteratura, memoria, vita. In questa occasione l’ateneo conferirà alla scrittrice la laurea magistrale honoris causa in Filologia moderna. L’incontro sarà condotto dalla rettrice Tiziana Laureti.

Martedì 27 ottobre, all’auditorium di Unindustria, Gaia Tortora sarà intervistata da Massimo Pistilli sul libro Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia, nell’ambito di un evento speciale dedicato al caso Tortora. Mercoledì 28 ottobre, alla Fondazione Carivit, Andrea Genovese intervisterà Giordano Bruno Guerri su Audacia, ribellione, velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani. Giovedì 29 ottobre, all’auditorium di Unindustria, Fabrizio Piergentili dialogherà con Gino Roncaglia sul tema Filosofia dell’intelligenza artificiale. A chiudere il festival, venerdì 30 ottobre alla Fondazione Carivit, sarà Pietrangelo Buttafuoco, intervistato da Pierluigi Cascianelli a partire dal libro Sono cose che passano. Al centro dell’incontro anche il tema della libertà della cultura in Italia e del rapporto tra politica e intellettuali, con un approfondimento sul caso Biennale. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18 e saranno a ingresso gratuito. La partecipazione in presenza sarà possibile fino a esaurimento dei posti. Gli appuntamenti saranno inoltre trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Tusciaweb. Al termine degli incontri sono previsti il firmacopie e la possibilità di incontrare gli ospiti. Con otto ospiti e appuntamenti, I Pirati della Bellezza 2026 propone dieci giorni di incontri e approfondimenti per leggere il passato, interrogare il presente e riflettere sulle questioni culturali e civili del nostro tempo.