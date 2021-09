Serata di fine estate, stasera la Ficoncella scopre le carte del nuovo progetto termale

Verrà presentato il nuovo progetto per l’impianto termale - uno dei più antichi del Lazio ancora in attività – dall’architetto Enza Evangelista, dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Civitavecchia Leonardo Roscioni e dal Sindaco Ernesto Tedesco

Stasera dalle 20,30, progettualità e voglia di festa si incontrano ai Bagni della Ficoncella, uno dei luoghi più frequentati di Civitavecchia. Nel corso della “Serata di fine estate” verrà presentato il nuovo progetto per l’impianto termale – uno dei più antichi del Lazio ancora in attività – dall’architetto Enza Evangelista, dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Civitavecchia Leonardo Roscioni e dal Sindaco Ernesto Tedesco. A seguire, concerto dal vivo degli Enjoying70 e dei Cantanti del Sant’Ivo. Per lo spettacolo l’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via email: ficoncella2021@gmail.com fino ad esaurimento posti. Per accedere a questo evento è obbligatorio il Green Pass.