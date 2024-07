Un fulmine al ciel sereno? Per qualcuno no, per molti si, parliamo dei sigilli apposti ieri sera dalla Capitaneria di Porto allo Stadio del Nuoto, dopo il blitz interforze della mattina presso la struttura sportiva di viale Lazio: “Affronteremo anche questa difficile situazione – afferma il sindaco Marco Piendibene – esattamente come per la questione del biodigestore. Siamo qui per occuparci delle questioni più importanti che riguardano il Comune. Il problema principale sullo stadio ora è che non sappiamo cosa succederà con la riqualificazione grazie ai fondi del Pnrr, adesso che c’è un filone giudiziario”.