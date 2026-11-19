L'attenzione dei Finanzieri si è concentrata su un'autovettura che è stata immediatamente sottoposta allo screening dell'unità cinofila antidroga "Frida", il cui fiuto ha segnalato la presenza di narcotico nella parte posteriore del mezzo

Riceviamo e pubblichiamo. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dei servizi di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio, hanno intercettato presso lo scalo marittimo di Civitavecchia un ingente carico di sostanza stupefacente, traendo in arresto due corrieri in flagranza di reato.

L’operazione, condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia, è scaturita da una selettiva attività di analisi di rischio eseguita d’iniziativa dalle fiamme gialle sui passeggeri e sui veicoli in arrivo dall’estero.

L’attenzione dei Finanzieri si è concentrata su un’autovettura che è stata immediatamente sottoposta allo screening dell’unità cinofila antidroga “Frida”, il cui fiuto ha segnalato la presenza di narcotico nella parte posteriore del mezzo.

Il successivo approfondimento ispettivo, svolto in sinergia con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei locali di retrovalico, ha permesso di smontare un doppiofondo ricavato nel vano bagagli dell’autovettura.

L’accesso all’intercapedine era protetto da un sofisticato congegno elettromeccanico a combinazione, azionabile esclusivamente tramite un comando elettrico occultato.

L’apertura del compartimento stagno ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro probatorio 15 panetti di cocaina ad alta percentuale di purezza, per un peso complessivo di quasi 17 chilogrammi.

Le analisi di laboratorio hanno confermato l’elevato grado di purezza della sostanza. Il carico sequestrato, qualora immesso sul mercato con un rapporto di taglio generico, avrebbe consentito di immettere nelle piazze di spaccio oltre 134.000 dosi, fruttando al dettaglio proventi illeciti stimabili in circa 5 milioni di euro.

I due conducenti del veicolo sono stati tratti in arresto in concorso per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantità e, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, associati presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

Il contrasto all’introduzione dei narcotici risponde a primarie e imprescindibili esigenze di tutela della salute pubblica, di sicurezza urbana e di contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali.

Le attività contro il traffico di stupefacenti mirano a recidere i canali di approvvigionamento delle sostanze psicotrope prima del loro frazionamento e distribuzione sul territorio.

L’immissione di ingenti quantitativi di cocaina nel tessuto sociale non solo alimenta le patologie da dipendenza e la criminalità di strada, ma genera flussi di liquidità occulta che inquinano l’economia legale, ostacolando la libera concorrenza e finanziando le organizzazioni criminali.

L’attività si inserisce nei compiti di vigilanza doganale e di contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri affidati alla Guardia di Finanza, quale presidio di sicurezza a tutela dell’economia legale e della salute pubblica presso le aree di confine marittimo. Comando Generale della Guardia di Finanza.

Presunzione di innocenza. Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e in ossequio al principio costituzionale, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.