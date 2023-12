“Sentenza negativa dal processo in Liechtenstein, ma facciamo appello”

Buona la prima, cattiva la seconda. Dopo aver ottenuto un “tesoretto” da quasi 2 milioni di euro con la chiusura del processo in Svizzera, a Lugano, come risarcimento danni per la truffa patita nel 2015, da 19 milioni di euro, è arrivata la doccia fredda della sentenza del procedimento aperto in Liechtenstein contro la compagnia assicurativa Nucleus Ag, dove sono state respinte tutte le richieste della Fondazione Cariciv. Che anche in questo caso sperava di tornare a casa con un recupero significativo, ma che invece paradossalmente deve accantonare la somma di 400 mila euro circa per le spese legali. “Ma abbiamo deciso di fare appello – spiega la presidentessa Gabriella Sarracco – la decisione è stata presa dall’organo di indirizzo e dal cda. Abbiamo dato mandato all’avvocato Paolo Bernasconi”. Che è lo stesso che ha difeso la Cariciv nel processo di Lugano. Insomma, a distanza di quasi dieci anni dal “pacco” rimediato in terra elvetica, l’ente di via Risorgimento deve ancora fare i conti, in negativo, in riferimento a quella nefasta vicenda.