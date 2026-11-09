“Il Semaforo di Campo dell’Oro ancora fuori servizio, in un punto estremamente pericoloso per la viabilità. Sarebbe il caso di renderlo operativo il prima possibile e in via definitiva per mettere in sicurezza l’area”. Lo segnala il lettore Sergio De Giovanni.
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“Semaforo di Campo dell’Oro ancora fuori servizio, punto molto pericoloso per la viabilità”
"Sarebbe il caso di renderlo operativo il prima possibile e in via definitiva per mettere in sicurezza l'area". Lo segnala il lettore Sergio De Giovanni