Riceviamo e pubblichiamo. 850 mila euro di investimenti sulla viabilità non ottenuti, esclusione dal bando per i centri storici e occasioni di sviluppo mancate. L’opposizione compatta diserta il Consiglio: «Questa amministrazione deve finire. Il paese non può aspettare ancora». Abbiamo deciso, tutti insieme, di non partecipare al Consiglio comunale convocato per venerdì 27. Una scelta politica precisa, condivisa dai consiglieri di opposizione: Nicol Frezza ed Enrico Fracassa del Partito Democratico, Antonio Pasquini e Sante Superchi di Insieme per Allumiere,

Ci scusiamo con la consigliera che dovrà essere surrogata e le auguriamo buon lavoro. La nostra decisione non è contro le istituzioni, ma rappresenta un segnale di sfiducia verso un’amministrazione che riteniamo incapace di dare risposte e prospettive alla comunità. Ci auguriamo che questa esperienza finisca al più presto. I risultati degli ultimi bandi pubblici sono la fotografia di questa situazione. Sul bando regionale per il recupero dei centri storici Allumiere è stata esclusa per una carenza progettuale: mancava la stima richiesta, impedendo la valutazione del progetto nel merito. Sulla viabilità rurale, nel 2025, il progetto di manutenzione straordinaria del valore di 350.000 euro era risultato ammesso al bando ARSIAL, ma non finanziato. Ora arriva un’altra occasione mancata: il progetto regionale per la riqualificazione della viabilità extraurbana, del valore di 500.000 euro, ha ottenuto 79 punti non finanziabile per esaurimento delle risorse.

Sono 850.000 euro di investimenti sulla viabilità che Allumiere non è riuscita a portare a casa.

E non finisce qui. Mentre Tolfa ha ottenuto l’ingresso nel Consorzio Industriale del Lazio, Allumiere non compare tra i Comuni ammessi tra le nuove adesioni. Un’opportunità importante per le politiche industriali, gli investimenti e lo sviluppo delle imprese che il nostro territorio rischia di perdere. Anche su questo sarebbe opportuno sapere se l’amministrazione abbia presentato una richiesta di adesione e, in caso contrario, perché non lo abbia fatto. Il problema è sempre lo stesso: manca una programmazione seria, manca la capacità di intercettare le opportunità e manca una visione del futuro.

Nel frattempo il Sindaco sembra più impegnato a costruire il proprio futuro politico che quello di Allumiere. Dopo mesi di interlocuzioni e trattative che hanno coinvolto anche Santa Marinella, l’attenzione sembra già rivolta alle prossime scadenze elettorali di giugno 2027 e ai propri scenari personali. Ma un paese non può essere amministrato guardando continuamente alla prossima poltrona. E mentre si discutono equilibri e prospettive politiche, Allumiere resta ferma.

Qualche festa, qualche iniziativa e qualche piccolo contributo per gli eventi non possono sostituire investimenti, opere pubbliche, infrastrutture e progetti di sviluppo. Non servono annunci: servono risultati. A questo punto viene da chiedersi se un commissario prefettizio non avrebbe potuto fare meglio, almeno garantendo una gestione ordinaria senza trascinare il paese nell’incertezza politica e amministrativa. La nostra scelta di non partecipare al Consiglio è un atto di responsabilità politica. Non intendiamo continuare a prestare una normalità istituzionale a un’amministrazione nella quale non riponiamo più fiducia. Allumiere non ha bisogno di chi pensa alla prossima poltrona. Ha bisogno di chi lavora per il paese, porta finanziamenti, realizza opere e costruisce futuro. Questa amministrazione ha avuto il suo tempo. È arrivato il momento di voltare pagina.

I consiglieri di opposizione

Nicole Frezza – Enrico Fracassa

Partito Democratico

Antonio Pasquini – Sante Superchi

Insieme per Allumiere