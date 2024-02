“Segnato ancora di più la memoria con l’intitolazione dell’area giochi del parco a Luigi Avellino”

“Il maltempo ha potuto sconvolgere il programma iniziale per come lo avevamo immaginato, ma non certo rovinare la commemorazione del Giorno del Ricordo al Parco Martiri delle Foibe. Quest’ anno cade peraltro il ventesimo anniversario dell’istituzione di questo riconoscimento, istituito in memoria di tante persone trucidate oltre Adriatico (spesso per la sola colpa di essere italiani) e di tantissime altre che hanno dovuto abbandonare le proprie case e la propria terra.