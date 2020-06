“Segnaliamo”. Mini discariche a cielo aperto a via Achille Montanucci a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo una foto abbastanza eloquente, inviataci da un lettore. Sacchi di immondizia sparsi ovunque, ai piedi dei contenitori per il vetro in via Achille Montanucci a Civitavecchia. Una fotografia deprimente. Buste con dentro soprattutto plastica e lo stesso vetro, testimoniano che il livello di inciviltà è sempre al di sotto del normale e che la raccolta rifiuti non sta certo procedendo a gonfie vele.