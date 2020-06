Segnaliamo. “Dove sono le strisce pedonali in via Aurelia sud?”

E’ nostra ferma convinzione, che prevenire sia molto meglio che curare, anche perché la cura, potrebbe arrivare, così come spesso purtroppo avviene, troppo tardi: quando accade l’evento infortunistico, non è più possibile tornare indietro, si raccolgono solo i cocci, che in alcune circostanze, potrebbero essere feriti e vittime! E’ il caso degli attraversamenti pedonali posti sulla SS.1 via Aurelia Sud, in particolare, di quelli all’altezza della rotatoria nei pressi dell’entrata al Quartiere San Gordiano, fronte ex ristorante “La Medusa”, ove, per vedere le strisce pedonali, bisognerebbe essere dotati di una grandissima immaginazione. Inutile rammentare a chi di dovere, che il tratto viario in questione è molto pericoloso, specie nelle ore notturne, trovandosi peraltro in prossimità dell’uscita di una curva che presenta scarsissima visibilità ed inoltre, che specie nel periodo estivo, la zona è frequentata da numerosi pescatori che si recano al vicino molto, ma anche da altrettante persone che raggiungono il lido sottostante. In proposito alla spiaggetta presente nel lido, avevamo segnalato le difficoltà che incontrano per raggiungerla, specie bambini e anziani, proponendo la realizzazione di una piccola passerella e sicuramente economica, come pure la segnalazione relativa agli attraversamenti pedonali su via Izzi e via Labat, rimaste a tutt’oggi, lettere morte e senza alcun riscontro. Con l’occasione, torniamo a far notare, il proseguo dell’intenso ed apparentemente anomalo traffico di mezzi pesanti che sta interessando da tempo la città e delle varie forme di pericolo e di inquinamento che ne possono derivare. Ciò anche a fronte dell’esistenza della ZTL per mezzi pesanti e della nostra precedente segnalazione, con la quale, anche in questo caso, avevamo chiesto lumi, senza però notare, alcun cambiamento sostanziale della situazione ed ottenere risposta alcuna in merito. Lo dichiara CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE SICUREZZA E DECORO URBANO, del responsabile Remo Fontana.