Segnaletica stradale, inizio lavori a Boccelle e Via Maestrale

La squadra di CSP addetta alla segnaletica stradale è intervenuta anche in Via Maestrale e in prossimita' delle intersezioni stradali, con il ripristino dei segnali di stop per la messa in sicurezza del tratto interessato

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale ad opera del personale di CSP srl. In questi giorni sono infatti iniziati gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale nel quartiere di Boccelle, con il rifacimento delle linee di arresto agli incroci, gli attraversamenti pedonali e le linee di margine delle strade. La squadra di CSP addetta alla segnaletica stradale è intervenuta anche in Via Maestrale e in prossimita’ delle intersezioni stradali, con il ripristino dei segnali di stop per la messa in sicurezza del tratto interessato. Il programma dei lavori è soggetto a variazioni a seconda dell’effettiva necessità.